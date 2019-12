Cronaca



Morto il pedone investito in via delle Fornacette: era Leonardo Ghivizzani del Circolo del Cinema

domenica, 22 dicembre 2019, 21:35

Leonardo Ghivizzani, investito venerdì sera mentre tornava a piedi a casa dopo il lavoro, era un dirigente del Circolo del cinema. Chi ha frequentato i cicli, soprattutto l'appuntamento del lunedì sera a San Micheletto, non potrà dimenticarselo, perché era, tra l'altro, il tecnico informatico del Circolo, colui che sapeva risolvere, come è accaduto in alcune situazioni, problemi che sembravano insolubili. Era, inoltre, affettuoso e ironico e molto curioso di ogni aspetto sia cinematografico che esistenziale.

"E' per tutti noi - è scritto in una nota del Circolo del cinema - un dolore straziante, perché appena una settimana fa era presente, attivo, propositivo all'ultima riunione di fine d'anno, dove si era assunto dei compiti precisi riguardo al nostro sito. Ci abbiamo parlato, come spesso succede, prima di lasciarci, in corso Garibaldi e lo abbiamo visto alzarsi sui pedali per l'ultima volta. Siamo vicini alla sofferenza dei suoi familiari e di tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Nella foto Leonardo Ghivizzani è il secondo di destra, dopo Marcello Bertocchini, presidente allora del Circolo del Cinema