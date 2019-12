Cronaca



Nasce "Chiamata Sociale", il numero unico di riferimento e assistenza per le persone anziane

mercoledì, 18 dicembre 2019, 19:54

di gabriele muratori

Partirà ad inizio anno il servizio fornito componendo il numero telefonico "0583.492003" e denominato "Chiamata Sociale", il progetto di informazioni e sostegno verso le persone anziane.

Si tratta nello specifico, di un numero telefonico identificato come punto generale di riferimento per la categoria delle persone anziane, spesso e volentieri in difficoltà nella ricerca della soddisfazione di un bisogno o di una reale necessità.

Il progetto, ideato e promosso dall'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, è stato presentato questa mattina all'interno della Sala Magistrato della storica associazione di Piazza San Salvatore, alla presenza del proposto sig. Cesare Rocchi.

"Siamo molto soddisfatti di poter fornire un ulteriore servizio alla cittadinanza. Sono molti gli anziani che seguiamo giornalmente con i nostri servizi e conosciamo le loro esigenze. Con questa iniziativa intendiamo quindi fornire un aiuto ancora più concreto. Chiamata Sociale è quindi un servizio composto da una rete di associazioni ed enti collaboranti" – continua il presidente Rocchi – " operando in perfetta sinergia per rispondere alle necessità delle persone che richiederanno una semplice informazione su un tipo di servizio o di un valido aiuto per un certo tipo di assistenza sanitaria, domiciliare o ospedaliera".

Inizialmente il progetto avrà luogo nel comuni di Lucca, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica e Borgo a Mozzano, ma per il prossimo futuro è prevedibile un'ulteriore espansione. "Chiamata Sociale" è un progetto che vede coinvolte quindi, oltre alla Misericordia di Lucca, le altre misericordie lucchesi, i comuni aderenti, e l'azienda Asl Nord Ovest, fornendo agli anziani informazioni utili sul quadro generale dei servizi funzionali sul territorio, risposte tempestive, condivisione e contatti giornalieri con la persona, e naturalmente assistenza dedicata e continuativa.

"L'iniziativa, in cantiere già da tempo, è stata oggi finalmente concretizzata, e sarà attiva con l'inizio del nuovo anno. Per tutto questo ringraziamo la collaborazione dei comuni, delle associazioni partecipanti, oltre che della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca" – commenta il direttore generale Sergio Mura. "L'idea di questo servizio è stata realizzata anche a seguito di un'attenta analisi di quella che è la domanda da parte delle persone anziane verso i servizi e le richieste più comuni e più specifiche che oggi ci richiedono".

Quindi, con una semplice telefonata al numero 0583.492003, le persone anziane interessate, potranno quindi ricevere delucidazioni o sostegno per ciò che riguarda assistenza ospedaliera, domiciliare, sanitaria in generale, ma anche assistenza per la cura della casa, per gli accompagnamenti e disbrighi di pratiche burocratiche. Presente alla conferenza, anche Consuelo Murru, assistente sociale nonché referente diretta del progetto, che risponderà direttamente alle chiamate del numero 0583.492003, che sarà attivo del lunedì al venerdì, tra le ore 8.30 e le 12.00.