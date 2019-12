Cronaca



Natale in rosa a "Campo di Marte”

mercoledì, 18 dicembre 2019, 14:34

Il Natale si illumina di rosa nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” per l’associazione “Le vie … en rose”, le pazienti del gruppo di senologia ed i professionisti della Breast Unit di Lucca.

Questa associazione, che nasce dalla volontà di alcuni operatori dell’unità multidisciplinare di Senologia di Lucca di valorizzare il benessere della paziente in tutte le fasi della malattia, sottolinea che accendere a Natale una luce di color rosa vuol dire continuare a ricordare l’importanza della diagnosi precoce per la cura del tumore al seno.

Questa iniziativa vuole anche aiutare a mettere in risalto la rilevanza che le terapie siano garantite in un centro specializzato vicino alla residenza della persona e soprattutto dotato di un team multidisciplinare di professionisti competenti (chirurghi, oncologi, radioterapisti, radiologi, psicologi, medici di medicina complementare e nutrizione etc) a cui affidarsi per cure efficaci ed all’avanguardia.

Il Natale in rosa veicola anche un altro messaggio: che dentro ognuno di noi è possibile trovare la forza ed il coraggio per sostenere anche le sfide più difficili che la vita ci presenta.

Intorno all’albero rosa nei giorni 18, 19 e 20 dalle ore 8.30 fino alle 14, tutti i cittadini troveranno le rappresentanti della Senologia, potranno scattare una foto, come importante augurio di Buon Natale da poter condividere con chi si vuole, e potranno passare dal box rosa per ritirare un ricordo.

In questa occasione verranno anche raccolti fondi che serviranno per sostenere i progetti per il benessere delle pazienti con tumore al seno.