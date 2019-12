Cronaca



Parcheggi selvaggi in città: "Nessuno controlla"

venerdì, 27 dicembre 2019, 14:03

"Parcheggi selvaggi in barba ai divieti e al buon senso. Cosa fa la polizia municipale?". Una lunga indignazione da parte di alcuni lettori che lamentano la solita mancanza di controlli relativa ai consueti parcheggi selvaggi in centro storico.



"Il grande afflusso di visitatori in città durante le festività natalizie non giustifica il fatto che si possa parcheggiare le auto ovunque. Persino sul verde di piazzale Verdi". Un'immagine purtroppo non inusuale, quella di ieri pomeriggio, giorno di Santo Stefano dentro porta Sant'Anna, dove alcune auto erano parcheggiate oltre che sulle aiuole a verde anche sul tratto di pista ciclabile. "Invece di sanzionare le auto che sforano di 20 minuti il parchimetro, perché non sanzionano costoro che lasciano indosturbati le proprie auto nei posti più assurdi?".



Un copione già visto più volte, purtroppo, che nei periodi festivi sempre si ripete. "A ciò poi si aggiungono le auto che salgono e scendono dalle mura. Sarebbe da verificare quante abbiano un regolare permesso per accedervi".



Gabriele Muratori