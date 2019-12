Cronaca



Pedone investito in via delle Fornacette

venerdì, 20 dicembre 2019, 20:14

Grave incidente poco prima delle 19 in via Fornacette a San Concordio. Sotto la pioggia battente un pedone, una persona anziana, è stato investito da una macchina mentre camminava lungo la strada.

Il ferito, a quanto pare una persona anziana, è subito apparso in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso al San Luca. Non è stato possibile centralizzarlo in altri ospedali vista la situazione molto critica. Sono intervenute l'automedica, il 113 e la croce verde di Lucca.

Francesco Cannavacciuolo del comitato San Concordio: "Stasera in via Guidiccioni e via Fornacette incidenti a distanza di mezz'ora a pedone e a un ciclista. Intervenuta autoambulanza. Qualcosa va rivisto a San Concordio, piste ciclabili, corsie ristrette, scarsa illuminazione, limiti di velocità".