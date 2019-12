Restaurato l'affresco sul muro esterno di via Arcivescovato

Altri articoli in Cronaca

martedì, 17 dicembre 2019, 17:01

Per Mauro Rossetti Busa, 61 anni, il pubblico ministero aveva chiesto nove anni, ma il giudice Giuseppe Pezzuti gliene ha affibbiati 12

lunedì, 16 dicembre 2019, 22:39

Un Natale da record per la Croce Verde P.A. Lucca: giunge infatti alla 120esima edizione il tradizionale pranzo natalizio, organizzato dall’associazione per persone che vivono un periodo di disagio economico o di solitudine

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:31

Sono stati diffusi stamane i dati relativi alla qualità della vita in Italia, elaborati dal "Sole 24Ore", classifica arrivata, nel 2019, al trentesimo anno di attività

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:33

Visti i molti interventi delle ultime settimane sul tema degli inserimenti in RSA e della gestione dei pazienti in attesa di essere accolti nelle strutture, l'Azienda USL Toscana nord ovest vuole fare un po’ di chiarezza su questo argomento così dibattuto e sicuramente rilevante per la cittadinanza

domenica, 15 dicembre 2019, 18:31

L'associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Lucca in collaborazione con il comando provinciale oggi dalle 10 alle 17 sulle Mura in piazzale Vittorio Emanuele di fronte al Caffè delle Mura, ha incontrato i bambini che hanno avuto modo di svolgere un percorso a ostacoli in cui gli aspiranti pompieri...

domenica, 15 dicembre 2019, 14:39

È stata celebrata oggi, nell’atrio dell’ospedale “San Luca” di Lucca, la tradizionale messa di ringraziamento per i familiari dei donatori di organi e tessuti, promossa dall’equipe di coordinamento donazioni di Lucca dell’azienda USL Toscana nord ovest insieme al consiglio pastorale del San Luca ed all’AIDO provinciale