Cronaca



Rissa nella notte a Porta San Donato: una ragazza in ospedale

domenica, 1 dicembre 2019, 14:00

All'1.57 di questa notte una ragazza di 28 anni ha chiamato il 118 per avvertire di una rissa in corso a Porta San Donato a S.Anna. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Misericordia di Lucca, insieme ai carabinieri, ma quando i mezzi sono arrivati sul posto le persone coinvolte (sembra una decina) erano già scappate.



Era rimasta solo la 28enne, che è stata accompagnata all’ospedale di Lucca, comunque in codice verde.