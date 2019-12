Cronaca



Rubato il defibrillatore in Via Don Minzoni a Sant'Anna

lunedì, 23 dicembre 2019, 23:28

di gabriele muratori

Un furto assolutamente privo di senso quello che pochi giorni fa si è consumato in Via Don Minzioni a Sant'Anna, dove qualche sciagurato malintenzionato ha rubato il defibrillatore contenuto nella teca posta di fronte alle scuole medie Carlo Del Prete, inaugurato solo lo scorso gennaio di fronte a centinaia di studenti e insegnanti.

Ma cosa si ricava dal furto di un Dae? Niente, in quanto si tratta di un oggetto che non può praticamente essere rivenduto ad alcun mercato nero in quanto privo di certificato di garanzia e/o contratto di manutenzione. L'unica ragione legata all'inutile gesto, resta solo un cinico ed incosciente vandalismo al quale ne fa le spese la nostra comunità, ma ancor di più, un'eventuale concittadino colto da arresto cardiaco improvviso che possa trovarsi nelle vicinanze del Dae stesso. Delusi ma intenzionati ad andare avanti, i volontari della Mirco Ungaretti Onlus, l'associazione di volontariato che dal 2012, in collaborazione con vari enti locali e con l'aiuto dei cittadini, è riuscita a collocare nel nostro territorio quasi 100 Dae salvavita. "Abbiamo provveduto a rimettere un nuovo dae dentro la colonnina di Via Don Minzioni. Non possiamo certo lasciare la zona colma di scuole e condomini priva di uno strumento salvavita" – racconta il presidente della Onlus, Stefano Ungaretti. "Siamo rimasti molto amareggiati di questo gesto. Si tratta del primo furto che registriamo dall'inizio della nostra missione, ma non per questo intendiamo fermarci". Meno grave materialmente, ma sempre deprecabile invece, il danneggiamento ad opera di un gruppetto di ragazzini ubriachi verso la teca del Dae in Piazza Santa Maria, nel centro storico di Lucca, ripresi da una telecamere di video sorveglianza, mentre in preda ai fumi dell'alcool si sono "divertiti" a dare pugni alla colonnina salvavita posta all'angolo con Via del Gonfalone. "Non è tanto il danno di per se poco ingente. Si tratta solo, si fa per dire, di dover sostituire la teca in plexiglas danneggiata. Quello che dispiace è la totale mancanza di rispetto verso uno strumento salvavita che potrebbe essere utile a tutti ed anche casualmente proprio alla persona che lo ha danneggiato.