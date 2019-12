S. Concordio, fanno esplodere il Bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 dicembre 2019, 10:56

Aggiornamento 118 per alcuni incidenti legati probabilmente anche alla presenza di ghiaccio. Chiamata delle 7.37 per incidente tra via Giusti e via Sottomonte a Massa Macinaia. Due le persone coinvolte

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:26

Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre tantissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età accenderanno Forte dei Marmi di musiche, luci e colori

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:02

Si sblocca l'iter tecnico-finanziario per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca, con la Provincia che stanzia 1 milione e 900 mila euro in più ai 15 milioni già previsti e con il bando di gara in uscita all'inizio del 2020

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:53

Disagi per il maltempo a Lucca a seguito dell'abbondante pioggia che è caduta nelle prime ore del pomeriggio. Come si vede dalle foto, alcune strade sono rimaste completamente allagate. Copiosa acqua accumulata anche nella zona delle mura. In centro si segnala la caduta di alcuni frammenti da Palazzo Pretorio

venerdì, 13 dicembre 2019, 14:29

Accoglienza notturna alle persone che vivono per strada: parte il 16 dicembre il "Piano Freddo" con cui il comune di Lucca, insieme con le associazioni del terzo settore del territorio, mette a disposizione una rete di servizi strutturata per rispondere all’abbassamento delle temperature e fornire un supporto caldo e sicuro...

venerdì, 13 dicembre 2019, 13:43

Gli uomini della Digos diretti da Leonardo Leone (nella foto) lo hanno beccato al volo: Paolo Da Prato, 53 anni, simpatie piuttosto... robuste verso l'estrema destra e il fascismo