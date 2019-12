Cronaca



Scuola e disabilità, la provincia stanzia 584 mila euro

venerdì, 6 dicembre 2019, 11:35

Un aiuto concreto agli studenti con disabilità in tema di trasporto scolastico, per l'assistenza e per i progetti presentati dalle scuole superiori del territorio. A questo punta lo stanziamento di 584mila euro approvato dalla provincia di Lucca grazie al contributo statale che, per queste specifiche misure, ha assegnato alla Regione Toscana oltre 8 milioni di euro di cui, appunto, quasi 600mila per la provincia di Lucca.

Lo stanziamento, ratificato con un decreto deliberativo firmato dal presidente della Provincia Luca Menesini è così ripartito dal provvedimento di Palazzo Ducale: 122mila euro per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità fisiche iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nell'a.s. 2019/2020, da trasferire ai comuni, previa rendicontazione delle spese sostenute, ad integrazione dei fondi regionali assegnati alla provincia di Lucca; poco più di 412mila euro destinati all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali iscritti alle scuole secondarie di 2° grado del precedente anno scolastico, da trasferire ai comuni e alla USL Nord Ovest Valle del Serchio, secondo le indicazioni pervenute da parte delle conferenze zonali; infine 50mila euro a sostegno dei progetti delle scuole secondarie superiori relativi alla realizzazione di attività e di percorsi didattici e socio-educativi finalizzati al supporto della frequenza e all'inserimento scolastico di studenti svantaggiati.