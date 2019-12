Cronaca



Si ribalta con l'auto, grave una donna

domenica, 22 dicembre 2019, 10:13

Un brutto incidente stradale, accaduto verso le due di notte, ha visto protagonista una ragazza di vent'anni di origine albanese che si è ribaltata con la sua auto sul Viale Carlo Del Prete, in circolazione. Allertati subito i soccorsi, sono giunti sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna ferita dalle lamiere dell'auto e l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca per trasportarla all'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per dinamica. Giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi dell'incidente e ricostruire la dinamica.

G. M.