Cronaca



Sprofondo rosso: Lucca 54^ per la qualità della vita

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:31

di lorenzo vannucci

Sono stati diffusi stamane i dati relativi alla qualità della vita in Italia, elaborati dal "Sole 24Ore", classifica arrivata, nel 2019, al trentesimo anno di attività. Ebbene: Lucca è in caduta libera rispetto ai dati raccolti nelle scorse annualità. La città dalle grandi mura infatti perde ben undici posizioni, scivolando al cinquantaquattresimo posto, sempre più lontana dal vertice, tanto nazionale, dove Milano si conferma al top, quanto regionale (ai cui vertici troviamo Firenze).

L'aspetto preoccupante per Lucca non è soltanto il precipitare in classifica, undici posizioni perse non possono essere certo considerate un risultato positivo, ma anche il fatto che, dal basso, le altre città toscane spiccano un bel balzo in avanti: Prato guadagna ben ventotto posizioni, balzando al ventisettesimo posto; Pistoia si avvicina notevolmente a Lucca, salendo in cinquantanovesima piazza, guadagnando sei posizioni e mettendo una freccia che, il prossimo anno, potrebbe vedere ribaltate le gerarchie. Un'eventualità da scongiurare.

Ma quello che vediamo oggi, è una città che fa fatica a mettersi l'abito buono e competere con le dirette concorrenti d'area: Lucca mal riesce ad essere presentabile agli occhi curiosi di chi viene da fuori. E le fotografie a corredo di queste righe stanno a dimostrarlo: sporcizia, sporco, cantieri a cielo aperto che sembrano mezzi abbandonati, sacchetti di rifiuti abbandonati per la via. Il tutto nel pressoché totale immobilismo della politica cittadina che, per il momento, sembra solamente guardare la nave che cola a picco.