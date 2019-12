Cronaca



Stanziati 165 milioni di euro per i vigili del fuoco: la soddisfazione di Nicola Todaro (Conapo)

sabato, 7 dicembre 2019, 15:29

Nicola Todaro, rappresentante del sindacato Co.Na.Po., esulta per l’annuncio dato dal presidente del consiglio Conte in conferenza stampa sullo stanziamento di un totale di 165 milioni strutturali per sempre per retribuzioni e pensioni dei vigili del fuoco, nella legge di bilancio così suddivisi: 65 milioni dal 2020, 120 milioni dal 2021, 165 milioni dal 2022.

“Grande risultato da parte del Conapo, mai nella storia dei Vigili del fuoco si era avuto uno stanziamento simile! Finalmente il governo si è accorto che il nostro corpo esiste. E’ un bel risultato per il Governo, per il nostro sindacato che ha lottato per raggiungerlo, per tutti i vigili del fuoco di Lucca che si sono fatti sentire”.