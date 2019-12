Cronaca



Strade allagate per il maltempo. Cadono frammenti da Palazzo Pretorio

venerdì, 13 dicembre 2019, 15:53

Disagi per il maltempo a Lucca a seguito dell'abbondante pioggia che è caduta nelle prime ore del pomeriggio. Come si vede dalle foto, alcune strade sono rimaste completamente allagate. Copiosa acqua accumulata anche nella zona delle mura.



Nessun ferito fortunatamente, quando verso la fine mattinata di oggi, sono caduti a terra alcuni grossi frammenti di un cornicione di Palazzo Pretorio in piazza San Michele. Sicuramente, oltre alla vetustà del palazzo, anche la pioggia battente ha dato il suo contributo. Subito dopo l'accaduto, vigili del fuoco, polizia municipale e servizio reperibilità del comune di Lucca sono prontamente intervenuti per verificare eventuali altri pericoli incombenti sulla facciata. Il posto è stato poi isolato oltre che per la sicurezza, anche per effettuare poi altre verifiche più accurate.



Notizia in aggiornamento