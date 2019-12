Cronaca



Tragico incidente nella notte: campione di nuoto perde la vita in scooter

mercoledì, 25 dicembre 2019, 08:33

Tragico incidente questa notte a Capezzano Pianore. Un ragazzo di 16 anni, Dario D'Alessandro, in sella a uno scooter, ha perso la vita sulla via Sarzanese, all'altezza dell'incrocio con via dell'Acquarella.



Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti pare che il giovane stesse procedendo sulla strada con il suo scooter quando avrebbe urtato un'autovettura perdendo il controllo del mezzo cadendo e finendo per sbattere la testa contro un muro al lato della strada. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri.

Dario D’Alessandro, classe 2003, era un campione sportivo in forza a Kama Sub Camaiore, convocato più volte dalla Nazionale Italiana per i Mondiali Junior di Nuoto Pinnato. Il giovane camaiorese si era guadagnato questa estate la maglia azzurra dopo una stagione piena di allori che lo aveva visto primeggiare a livello nazionale nelle distanze 50 apnea, 50, 100 e 200 nuoto pinnato.

Alla famiglia le condoglianze della redazione delle Gazzette.