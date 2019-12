Trovato in possesso di marijuana e ketamina: denunciato un giovane

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 dicembre 2020, 16:27

Intuendo che l’uomo si trovasse su un pullman che nel primo pomeriggio di sabato sarebbe transitato da Lucca, d’intesa e in perfetta sinergia operativa con il personale di quella squadra mobile, sono state condivise le indicazioni necessarie per giungere alla cattura del soggetto

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:10

Le volanti hanno rintracciato in località Cerasomma un tunisino di 19 anni con atteggiamento sospetto che si aggirava in zona. Opportunamente controllato dagli operatori, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina verosimilmente ai fini di spaccio

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:06

Nella notte tra venerdì e sabato, le volanti hanno arrestato un uomo, italiano, di 45 anni, per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre

domenica, 29 dicembre 2019, 15:15

Con molto dispiacere riceviamo e pubblichiamo una cartolina di piazza del Palazzo Dipinto, nel cuore del centro storico, così come appariva stamattina alle 10.30. Una delle piazze più eleganti della città era sommersa dai rifiuti, trasformata in una discarica a cielo aperto

sabato, 28 dicembre 2019, 19:56

Ci sono luoghi capaci di resistere all'usura del tempo anzi, in grado di rinnovarsi perennemente quasi come se fossero in possesso dell'elisir di lunga giovinezza. Uno di questi si trova sulla via Pesciatina, nuova o vecchia non importa, ed è il bar-ricevitoria di Giovanni e Davide Catelli

sabato, 28 dicembre 2019, 18:58

Lucca era una delle tre città che hanno aderito all’evento Telethon con il progetto: “Anche Noi per Voi” ed era stato organizzato in contemporanea dall’Ss Lazio Bowling Asd, Asd Barium di Bari e l’Asd Astroline Lucca con il supporto organizzativo dei centri bowling Brunswick di Roma, di Triggiano (Bari) e...