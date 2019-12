Cronaca



Truglio replica alla Saccardi: "Non si può rispondere agli utenti dicendo che cercherete i fondi per le badanti, dichiarare ciò significa che la sanità Toscana ha fallito"

lunedì, 9 dicembre 2019, 15:53

di barbara ghiselli

Oltre al dolore che una persona prova nel vedere un proprio caro malato e con bisogno di assistenza 24 ore su 24 si unisce la rabbia e l'impotenza per non ricevere le giuste risposte dalle istituzioni. Il caso che Gina Truglio, residente a Lucca, ha portato l'attenzione pochi giorni fa va infatti moltiplicato per tutte quelle persone e sono davvero molte, che si trovano nella sua situazione. Bisogna fare un salto indietro per comprendere meglio la storia e precisamente a una settimana fa quando la signora Truglio decise di scrivere al presidente della regione Toscana Enrico Rossi per spiegare la sua situazione di figlia di una donna anziana con disabilità al 100 per cento, costretta a lasciare la residenza sanitaria obbligatoria dove tuttora risiede a Maggiano (Alba Serena) e dove si trova molto bene, per mancanza di fondi per la quota sanitaria regionale. In poche parole: mancando i soldi, l'onere dei pagamenti è tutto a carico delle famiglie che si trovano così da sole a gestire situazioni complesse. Truglio nella lettera a Rossi spiegava anche che sua madre era residente all'Elba ma da più di un anno e mezzo si era trasferita a Lucca per poter abitare con lei. Purtroppo due mesi fa la situazione era peggiorata dopo una caduta dell'anziana donna che aveva reso necessario il ricovero in una struttura pubblica e successivamente in un'ottima rsa che purtroppo però, per mancanza di soldi, tra pochi giorni sarà costretta ad abbandonare. Truglio non ha ricevuto nessuna risposta da Rossi ma l'assessore Stefania Saccardi, ha voluto fare alcune dichiarazioni come riportato dal quotidiano "La Nazione" lo scorso 6 dicembre. "Non tutte le famiglie sono lasciate sole e a se stesse – ha spiegato l'assessore – C'è però da perfezionare l'impiego delle procedure da parte degli uffici e saranno stanziate risorse aggiuntive come contributo – badanti".

Dopo aver letto queste parole, la signora Truglio si è detta amareggiata per non avere ricevuto risposte direttamente da Rossi (che per dieci anni è stato assessore alla sanità) e per avere ottenuto solo ora, dopo aver fatto presente la sua situazione ai giornali e non prima, informazioni che potevano essere date anche dagli uffici dove si è recata. "Sono rimasta perplessa dalle dichiarazioni dell'assessore Saccardi – dichiara Truglio - e le voglio chiedere se si rende conto veramente e se ha mai toccato con mano che cosa passa una famiglia che ha un disabile in casa, altrimenti non avrebbe parlato di badanti e di procedure". Ricorda poi quando, 20 anni fa, si trovò a dover affrontare già l'emergenza della malattia del padre e, allora come ora, notò come nonostante le leggi già ci fossero, non venissero applicate interamente nella pratica; non veniva neanche spiegato cosa fosse l'A.D.I. (assistenza domiciliare integrata). A quel tempo la famiglia Truglio, per far curare il padre, fu costretta a vendere la casa, chiedere prestiti e un mutuo, ora però ciò non è più possibile non ha più quelle risorse e come se non bastasse l'ASL ha comunicato che la madre è solo al quarto posto in graduatoria nella zona distretto Elba, dove tutte le 40 quote a disposizione sono impegnate. "Se ho fatto una lettera pubblica, che ha fatto arrabbiare molto gli addetti ai lavori e mi ha fatto completamente ignorare dal governatore Rossi, è perchè anche la mia vita è sotto organizzata, anche il mio lavoro è molto sotto organizzato ma sono affari miei, - dichiara Truglio - il mio stipendio me lo devo guadagnare e se non ce la faccio a fine mese è triste molto triste....quello che voglio dire è che se non vengono date le giuste informazioni non va bene". Poi continua: "Lo dico con grande tristezza assessore Saccardi, ma non va bene che si risponda che cercheremo fondi europei per le badanti perchè allora vuol dire che la sanità Toscana ha fallito. Gli apparati che sono i medici di famiglia, gli assistenti sociali e i reparti ospedalieri devono aiutare le famiglie, spiegando con chiarezza i servizi. Nessuna procedura al mondo attiva questo, a meno che non sia una procedura che attiva cuore e testa! Voglio sentire e vedere un amministratore pubblico che dichiara di aver provato a sbloccare fondi, ma, per davvero, e che non ce l'ha fatta!"

Poi conclude: "Noi come famiglia abbiamo già dato in termini economici non abbiamo altro! Non voglio passare da figlia degenere ed egoista perchè non sono in grado di pensare alla mia mamma. Non è vero, non ci sto! Però non posso più sostituirmi a voi, lo faccio già per quello che posso e me lo dico da sola, faccio già tantissimo quindi chiedete urgentementente al governo di trovare i soldi come fanno periodicamente ad esempio per Alitalia o per gli F35. Ci sono tante famiglie da aiutare!".