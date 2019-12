Cronaca



Un mare di... sardine in piazza San Martino

sabato, 7 dicembre 2019, 17:58

di giulia del chiaro

Un’ondata di sardine colorate e lo slogan, ripetuto come un mantra, #luccanonsilega. Centinaia di persone si sono ritrovate così, in piazza San Martino, unite nel segno del bene comune, dell’uguaglianza, della solidarietà e della giustizia sociale. Dopo le “sardine” di Bologna, Firenze, Siena e delle molte altre città italiane, infatti, anche quelle lucchesi si sono organizzate per manifestare e per farlo nel più pacifico dei modi: parlando, recitando poesie, cantando e sventolando sagome fatte a forma del pesce che, da nemmeno un mese, è diventato simbolo di una lotta per l’accoglienza, per il rispetto dei diritti umani e per la non violenza. “Al contrario degli urlatori del web e dei comizi – si legge, infatti, sull’evento Facebook dedicato alla manifestazione lucchese – la sardina è un pesce muto la cui forza è stare in banco stretti stretti".

L'idea originale del movimento, è nata a Bologna, nel mese di novembre, a partire da un gruppo di trentenni i quali, decisi a contrapporre una manifestazione anti-Lega a un appuntamento leghista, hanno dato vita a un passaparola mediatico capace di condurre il movimento in molte altre città italiane. Era lo scorso 14 novembre, difatti, quando il primo gruppo di “sardine” si è riunito dandosi questo nome: il richiamo ittico ha lo scopo di evocare l’immagine di migliaia di persone strette le une alle altre, come sardine in una scatola, appunto, per dimostrare quanto la piazza antileghista possa essere forte e numerosa. Vicini e silenziosi come pesci, quindi, allo scopo di abbassare i toni di quella che, sui social, il movimento definisce una retorica populista. A fare da canale principale per la sua diffusione è stato proprio Facebook con la creazione del primo evento “Seimila sardine contro Salvini” nel cui invito si leggeva: “Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Crea la tua sardina e partecipa alla prima rivoluzione ittica della storia”. Obiettivo della manifestazione, quindi, è quello di non assumere toni politici, ma di diventare un flash mob della società civile.

Un'ondata che ha attraversato tutta la penisola, ottenendo una risposta che non immaginavano nemmeno gli ideatori dell’iniziativa: digitando “6000 sardine” su Facebook, infatti, compaiono eventi similari che attraversano mezza Italia, fino alle recenti esperienze di Firenze e Siena e a quella lucchese di oggi. Dopo la manifestazione senese di ieri pomeriggio, infatti, le “sardine” toscane sono giunte a Lucca, da ogni parte della regione, per riunirsi in un “fitto banco” costituito da giovani, studenti e lavoratori appartenenti ad ogni fascia d’età. La manifestazione è cominciata intorno alle 17 ed ha proseguito per un’ora e mezzo di canti, parole gridate al microfono e poesie sulla libertà e sull’uguaglianza. Si è parlato di xenofobia, razzismo, cambiamento climatico e discriminazione: “siamo stanchi – ha detto Romina, una delle organizzatrici – di subire discriminazioni e di vedere comportamenti discriminatori riversarsi su altre persone. Oggi, quindi, lottiamo contro ogni forma di esclusione e marginalità. Siamo sardine – ha continuato – che non vogliono sentirsi escluse, ma che vogliono nuotare insieme, con impegno e rispetto reciproco, perché solo così possiamo fare la differenza senza creare diversità!”

“La Toscana non abbocca – hanno detto, poi, gli organizzatori – e non scende in piazza contro qualcuno, ma per un'idea opposta. Scendiamo in piazza non per un capo, ma per una comunità e per rivendicare i valori della nostra Costituzione”. Ad organizzare la manifestazione sono stati sia giovani studenti che lavoratori di età diverse i quali, come successo nelle altre realtà italiane, hanno aperto una pagina Facebook dedicata al movimento. Amministratori della pagina lucchese sono Fiorello Lebbiati, Francesco Cerasomma e Mariogiulio Guccione. “È stato molto faticoso – ha detto Cerasomma, rivolgendosi alla piazza gremita – ma siamo riusciti ad avervi tutti qui, in questa piazza, guidati da una passione che ci accomuna e che ci spinge a contrastare ogni forma di propaganda politica basata sull’odio. La lontananza della politica è stata terreno fertile per la nascita sentimenti di rabbia e di odio verso il diverso. Un diverso che qualcuno ci ha fatto riconoscere come invasore. L’odio si sta diffondendo velocemente nella nostra quotidianità. Per questo, dobbiamo restare uniti per evitare che l’odio razziale diventi la normalità. Non leghiamoci! Lucca non si lega!”

Creato solo pochi giorni fa sui social, l’evento di piazza San Martino ha raggiunto quasi 3 mila persone tra quelle che hanno premuto sul tasto “mi interessa” e quelle che hanno cliccato su “parteciperò”. Erano centinaia, infatti, giovani e meno giovani a cantare insieme di libertà, uguaglianza, umanità e cultura del rispetto.

“Il desiderio – hanno raccontato, infine, alcuni manifestanti – è quello di non restare indifferenti di fronte all’ondata di odio che si sta diffondendo nel paese. Oggi – hanno sottolineato – siamo qui uniti per batterci pacificamente per i nostri ideali che sono l’antirazzismo, l’antifascismo, l’uguaglianza, il rispetto della diversità e la giustizia sociale”.

Foto di Ciprian Gheorghita

