“Un Natale da favola" a Forte dei Marmi: nel week-end tanti eventi per tutti i gusti

venerdì, 13 dicembre 2019, 16:26

Prosegue la programmazione di “Un Natale da Favola” a Forte dei Marmi, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con le associazioni del territorio. Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 dicembre tantissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età accenderanno Forte dei Marmi di musiche, luci e colori: dal Pontile alla Pineta Emilio Tarabella, dal Fortino a Piazza Marconi, da Palazzo Quartieri a Villa Bertelli, da Vittoria Apuana al Palasport e infine al Museo Ugo Guidi.

Sabato 14 dicembre, il calendario di eventi partirà alle 17:00 presso la Chiesa di S. Ermete, con il tradizionale Concerto di Natale della Corale Polifonica di Forte dei Marmi. Il coro eseguirà pezzi a cappella e con l accompagnamento del prestigioso organo della chiesa di S. Ermete in un programma che spazia dai canti natalizi tradizionali italiani e le carols inglesi, ai capolavori di compositori barocchi come Bach e Charpentier attraverso la musica poetica del grande De Marzi. All'organo Gabriele Alberini, direttore artistico del coro. Presenta Silvana Arata. Ingresso gratuito.

Alle ore 17:30, nel Giardino R. Bacchelli della Biblioteca Comunale “Lorenzo Quartieri”, l’autore versiliese Ugo Cirilli presenterà il suo primo romanzo “Un accordo maggiore in sottofondo”, in cui racconta, sotto forma di diario, le vicende di un giovane musicista che, scaraventato sulla ribalta del mondo discografico, cerca di ritrovare il senso della vita. L’evento, con ingresso libero, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Fortemarmini nel Mondo.

Sempre sabato, alle ore 21:00, presso la Chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, è in programma il grande Concerto di Natale. L’evento a ingresso libero, è a cura del Coro e Camerata Strumentale Guglielmi ed è promosso da Villa Bertelli. A dirigere la suggestiva esibizione sarà il Maestro Paolo Biancalana in brani di Corelli, Manfredini e Vivaldi.

A suggellare la performance, l'esecuzione straordinaria del Magnificat di Vivaldi. Domenica 15 dicembre , alle 17:30 nella Sala Ugo Ferrario di Villa Bertelli, si terrà il concerto organizzato dal Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi, patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi. Protagonista sarà il Duo Mordan - Podestà con "L'incanto dei suoni del Nord", che si esibiranno in un concerto per violino. Ingresso libero La favola del Natale coinvolge anche lo sport: alle ore 20:15, presso il Palasport di Forte dei Marmi, andrà in scena lo spettacolo “Natale sui pattini – Lo schiaccianoci” a cura del Pattinaggio Artistico “Starskating” Forte dei Marmi, in cui tutte le allieve, dai 4 ai 20 anni di età, danzeranno sui pattini inscenando magiche coreografie ispirate alla favola de Lo Schiaccianoci.

A Villa Bertelli continua l’esposizione della collezione privata di Simonetta Pellegrini e Graziana di Fiorino che conta circa 150 esemplari di Babbo Natale raccolti nell’arco di 30 anni; la mostra sarà visitabile sino al 26 dicembre. Si ricorda inoltre che è possibile iscriversi alla “Corsa di Natale”, evento di beneficenza il cui incasso sarà devoluto all’Organizzazione a Sostegno della Dislessia “Francesco Ticci”., presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, email forteinfo@comunefdm.it con un’offerta minima di 5 euro, ricevendo un cappello di Babbo Natale da indossare durante la manifestazione; oppure due ore prima dell’inizio della corsa, direttamente in loco in Via Padre Ignazio da Carrara, che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 15.00 a Vittoria Apuana.

La corsa consisterà in un percorso di circa 4 km e, una volta ultimata, i partecipanti potranno gustare una piacevole merenda presso gli stand della Misericordia di Vittoria Apuana e dell’Associazione Nazionale Alpini a base di cioccolata calda, vin brulè e panzanelle. Per tutti, grandi e piccoli, Ecco i luoghi allestiti quest'anno per un “Natale da Favola”: Primo tra tutti il “Fortino delle Favole”, già visitato sabato e domenica scorsa da oltre 1800 persone, dove i bambini potranno scrivere la propria lettera a Babbo Natale, scattarsi una foto con quest’ultimo nella stanza del camino, partecipare a laboratori creativi, seguire sul grande schermo i più bei film d’animazione del Natale, e infine visitare l’installazione “Mattoncini nel Fortino”, che nel primo fine settimana ha registrato oltre 300 visitatori.

L’ingresso al Fortino delle Favole è gratuito, mentre per visitare “Mattoncini nel Fortino” è previsto un biglietto di ingresso di 3,50 per i bambini e 5,50 per gli adulti. Il Fortino resterà aperto nei giorni, 14-15 dicembre, dal 20 al 30 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, ore 10.30 – 19.30 (20, 25 dicembre e 1 gennaio ore 16.00 – 19.00). Anche il “ Villaggio da Favola ”, in Pineta E. Tarabella, sarà aperto con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’angolo dei dolci, con i seguenti orari di apertura: fino al 19 dicembre: feriali 15.00 – 19.30, festivi e prefestivi 10.30 – 19.30; dal 20 al 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio: tutti i giorni 10.30 – 19.30; dal 26 al 30 dicembre, dal 1 al 5 gennaio: tutti i giorni 10.30 – 24.00. In Piazza Marconi, dove è stata allestita la “ Pineta dello Schiaccianoci”, sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 17.00 in poi sarà possibile assistere allo spettacolo delle improvvise nevicate accompagnate da musica, giochi di luce e narrazioni dello Schiaccianoci; l’evento si ripeterà da sabato 21 dicembre a mercoledì 1 gennaio e da sabato 4 gennaio a lunedì 6 gennaio, sempre dalle ore 17.00 in poi.