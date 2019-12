Un Palazzo Dipinto... di immondizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 28 dicembre 2019, 19:56

Ci sono luoghi capaci di resistere all'usura del tempo anzi, in grado di rinnovarsi perennemente quasi come se fossero in possesso dell'elisir di lunga giovinezza. Uno di questi si trova sulla via Pesciatina, nuova o vecchia non importa, ed è il bar-ricevitoria di Giovanni e Davide Catelli

sabato, 28 dicembre 2019, 18:58

Lucca era una delle tre città che hanno aderito all’evento Telethon con il progetto: “Anche Noi per Voi” ed era stato organizzato in contemporanea dall’Ss Lazio Bowling Asd, Asd Barium di Bari e l’Asd Astroline Lucca con il supporto organizzativo dei centri bowling Brunswick di Roma, di Triggiano (Bari) e...

sabato, 28 dicembre 2019, 15:02

Per l'ottavo anno consecutivo a Lucca la grande festa di Capodanno in piazza si svolgerà di fronte alla chiesa cattedrale di San Martino. Si inizierà alle ore 22 del 31 dicembre 2019 per andare avanti fino alle 2 del primo gennaio

sabato, 28 dicembre 2019, 11:09

Un esercizio commerciale giovane come De Cervesia Taproom-Il Birraio ha dato il suo fattivo contributo a sostegno delle attività che quotidianamente sono compiute da Luccasenzabarriere

sabato, 28 dicembre 2019, 09:36

Per la decima volta la nostra città sarà illuminata dalla luce della stella che accompagna i Re Magi, personaggi misteriosi e indagatori del senso della Vita e cercatori di Colui che lo rappresenta: il Signore Gesù

sabato, 28 dicembre 2019, 09:15

Un residente di San Concordio ha segnalato alla polizia la presenza di un ragazzo sui 13 anni che, dopo aver citofonato a casa sua con la scusa di cercare un’amica, ha continuato a citofonare ad altre abitazioni nelle vicinanze per poi unirsi ad un altro coetaneo