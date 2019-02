Una targa nella stanza del TDM di Lucca per ricordare il professor Gioffrè

Altri articoli in Cronaca

sabato, 9 febbraio 2019, 18:38

Il 7 febbraio il dott. Arturo Lattanzi ex-presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha visitato, ricevuto dal presidente Massimo Diodati, i nuovi locali della Unione Ciechi e Ipovedenti Sezione di Lucca in Via Lorenzo Nottolini 119/C

sabato, 9 febbraio 2019, 17:54

CardioLucca 2019, un successo dal prezioso valore culturale, che ha visto proprio nel centro storico cittadino tre giorni di intenso confronto sulla moderna scienza del cuore e sullo stato di avanzamento della ricerca cardiovascolare

venerdì, 8 febbraio 2019, 19:32

Con il nuovo piano tariffario, la prima ora di sosta diurna (8-20) in alcune aree del comune passa da 20 a 50 centesimi (il 150 per cento in più) mentre la seconda ora passa da un euro a 1,50 (il 50 per cento di aumento)

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:30

L'operazione, voluta dalla giunta Tambellini e dai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, ha lo scopo di rendere Lucca un comune sempre più cardioprotetto, andando a collocare in luoghi pubblici, in alcuni impianti sportivi e nelle scuole, un numero complessivo di 18 defibrillatori, per un costo totale di 20...

venerdì, 8 febbraio 2019, 13:11

Una ragazza residente a Lucca si è iscritta ad un corso di inglese, stipulando contestualmente il contratto anche con la società finanziaria, per il pagamento rateizzato del costo. Dopo pochi mesi dall'inizio delle lezioni, si sono verificati alcuni problemi organizzativi e poi, improvvisamente, la società ha interrotto le lezioni, senza...

venerdì, 8 febbraio 2019, 10:57

Così in una nota Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani onlus, interviene dopo che il Tar ha ribadito il no ai circhi che prevedono spettacoli con l'uso degli animali a Lucca