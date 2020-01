Cronaca



2 mila 450 chili di pasta raccolti da Karté e consegnati alla Croce Verde di Lucca

sabato, 11 gennaio 2020, 17:38

di aldo grandi

Tradizionale iniziativa di beneficenza durante le recenti festività natalizie portata avanti dai due punti vendita di Lucca e Viareggio di Karté in collaborazione con la Croce Verde di Lucca e con la sua presidente Elisa Ricci.

Oggi pomeriggio al punto vendita di via Einaudi a Lucca, è stata effettuata la cerimonia di consegna dei 2 mila 450 chili di pasta che andranno a formare i pacchi alimentari che la Croce Verde di Lucca destina a famiglie bisognose residenti a Lucca, Piana, Mediavalle e Garfagnana.

Dei 2 mila 450 chili di pasta, 1200 sono stati acquistati direttamente dall'azienda che ha sede in via di Tiglio a Lucca mentre gli altri sono stati raccolti nel corso delle feste grazie anche al contributo dei clienti che hanno acquistato i prodotti esposti nei negozi.

Merito del successo della raccolta va, in particolare, allo staff dei due negozi composto da Luca Di Giovanni, Laura Bardelli, Elena Sfameni, Matteo Lapi, Giulia Fornaciari, Daniela Dini, Lorenzo Giannecchini e Laura Rossi.

"Quest'anno - spiega Elisa Ricci presidente della Croce Verde di viale Castracani - abbiamo messo in cantiere molte iniziative tra le quali questa, ormai una consuetudine, con Karté. I pacchi alimentari che andremo a formare con la pasta raccolta, saranno distribuiti a quelle famiglie che seguiamo regolarmente e che vivono nella nostra zona. E' stata una raccolta considerevole e per questo ci tengo a ringraziare Karté e tutti coloro che si sono impegnati in questa cosa".

"Per noi - ha aggiunto Simone Borselli di Karté - è motivo di orgoglio e soddisfazione aver partecipato a questa iniziativa alla quale teniamo particolarmente e che abbiamo organizzato in tutti i minimi particolari, prima acquistando 1200 chili e, poi, allestendo gli stand grazie ai quali sono stati successivamente raccolti i soldi per comprare i restanti 1250 chili. Tutti i dipendenti dei punti vendita si sono dati da fare per riuscire nell'intento di superare le aspettative e così è stato. Un plauso a loro senza dubbio e alla Croce Verde che ha collaborato e che distribuirà i pacchi. Arrivederci all'anno prossimo".

Foto Ciprian Gheorghita