Cronaca



8 mila 400 euro raccolti grazie a Sinergest For Christmas

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:50

È di oltre 8.000 euro di ricavi il bilancio finale della prima edizione di Sinergest For Christmas, l'evento benefico andato in scena lo scorso 15 dicembre al Teatro del Giglio di Lucca. La cifra sarà devoluta a tre associazioni di volontariato: Anffas Lucca, Il Sorriso di Stefano e Nes Torino.

Il risultato dello spettacolo natalizio è stato presentato nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede di Sinergest, l'azienda da cui nasce l'Associazione Sinergest For e che ha sostenuto il progetto benefico insieme ad altre realtà del territorio lucchese e non solo. Le spese sostenute per l'ingaggio degli artisti, l'affitto e l'allestimento del Giglio e le altre uscite sono state coperte e superate grazie agli introiti ottenuti da sponsor, donazioni e biglietti venduti. Gli 8.434 euro raccolti saranno divisi in parti uguali alle tre realtà destinatarie che dunque riceveranno 2.800 euro ciascuna.

La prima edizione di Sinergest For Christmas ha visto alternarsi sul palco comici e cantanti: Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Martina Attili e Mr Rain. Patrocinato da Comune e Provincia di Lucca, l'evento è stato sostenuto dai medi partner Lucca in Diretta, La Nazione, Radio Bruno e RTV38.

"Siamo immensamente grati a tutti quelli che hanno contribuito a questa iniziativa – ha affermato Raffaele Antonetti, presidente de Il Sorriso di Stefano -. Destineremo questa cifra a due progetti. Il primo è il Comedor infantil aperto a Lampa, in Perù; nell'ambito di una campagna di salute destinata ai bambini, invieremo medici e farmaci. L'altro progetto è l'Aula del Sorriso che stiamo allestendo alle scuole di Ponte a Moriano: un'aula destinata ai ragazzi "speciali" dotata di materiale didattico adatto a loro".

"Ringraziamo di cuore l'Associazione Sinergest For e tutte le persone che hanno sostenuto questo evento – ha detto la presidente di Nes Torino Ornella Nassi -. Abbiamo pensato di usare la cifra che ci sarà donata per un progetto di supporto psicologico rivolto ai bambini più fragili che seguiamo e che, per condizioni familiari o per dolorose esperienze pregresse, dimostrano di avere questo tipo di carenze. Si tratta di un lavoro che viene svolto da esperti psicologi che operano presso l'Ospedale infantile Regina Margherita, qui a Torino, e prevede sedute di musicoterapia e un corso di recitazione, volti a superare le piccole e grandi difficoltà dei bambini".

"Grazie davvero a tutti – ha esordito Manuel Graziani, direttore di Anffas Lucca -. E' una cifra davvero importante che utilizzeremo per il progetto "Palestra di vita". Il nostro centro di San Pietro a Vico è frequentato ogni giorno da 15 giovani che, finita la scuola, stanno aspettando di entrare in un percorso lavorativo. Sono seguiti costantemente da uno psicologo e due educatori. Ecco, questa cifra ci permetterà di alimentare questa preziosa attività che permette a questi ragazzi di restare attivi e di avere un punto di riferimento una volta terminata la scuola".

Lo spettacolo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la collaborazione di tante realtà che hanno creduto in questo progetto. In prima linea, a fianco di Sinergest, i main sponsor Audi Center Terigi, Caffè Incas, Kles informatica, centro fitness Life Esclusivamente per Tutti, Maurizio Vellutini private banker Fideuram, Mc Donald's, Pasticceria Regina e agenzia di comunicazione Zaki.

Ma il progetto è stato sostenuto anche da tante altre importanti aziende: Ad.One agenzia di comunicazione, Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo, Corelink servizi it, Matchdrive servizi avanzati di controllo di gestione e finanza aziendale, Oleificio R.M., Tecnopaper, Metalform, Giuseppe Bandoni commercialista, Gemignani Clinica Dentale di Pieroni e Scatizzi, Messaggerie del Garda, FINIM Spa Immobiliare e FINEURO Srl.

BILANCIO EVENTO SINERGEST FOR CHRISTMAS 2019

RICAVI COSTI Sponsorizzazione Sinergest 8.000 € Affitto teatro e allestimento 5.150 € Altri sponsor 18.546 € Cachet artisti 17.000 € Donazioni 710 € Comunicazione e marketing 2.790 € Incasso lordo biglietti 10.418 € Siae / prevendita e iva biglietti 4.300 € TOTALE 37.674 € TOTALE 29.240 € RISULTATO 8.434 €