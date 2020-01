Cronaca



A fuoco nella notte colorificio a Mugnano, allarme per la puzza di bruciato su tutta la città

mercoledì, 8 gennaio 2020, 07:27

di gabriele muratori

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa notte poco dopo le 3 in via di Mugnano presso il magazzino di vernici Bl Distribuzione Srl. Le fiamme si sono diffuse immediatamente e una nube di fumo si è alzata in cielo al punto che l'odore di bruciato è percepibile in quasi tutta la città centro storico, in particolare, compreso. L'allarme è scattato alle 3.38 e le squadre dei vigili del fuoco della caserma di via Barbantini sono piombate sul posto per cercare di contenere le fiamme. Complessivamente sono intervenute sette squadre provenienti anche da Massa e da Pistoia. Danni ingenti, praticamente la struttura è andata quasi completamente distrutta. L gente ha avvertito subito la puzza di bruciato e anche adesso, a distanza di ore, essa è percepibile, ad esempio, nel centro storico. Si tratterà ora di appurare se ci sono rischi per la salute.

Foto Ciprian Gheorghita