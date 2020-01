A Lucca i gatti più belli del mondo

Altri articoli in Cronaca

sabato, 25 gennaio 2020, 17:58

Un pedone è stato investito oggi pomeriggio in via Borgo Giannotti all’altezza della farmacia. L'uomo, 77 anni, ha riportato un politrauma. Inizialmente sembrava non cosciente, poi si è ripreso. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca

sabato, 25 gennaio 2020, 14:47

Nell'ambito del progetto "Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo", alcuni volontari di Anpana Lucca hanno effettuato stamani, 25 gennaio, la pulizia del Torrente Freddana (nel Comune di Lucca) e del Rio Fraga (nel Comune di Capannori) recuperando - specialmente nella Fraga - svariati rifiuti abbandonati nei loro alvei

sabato, 25 gennaio 2020, 14:42

Questa mattina nel corso di una cerimonia la piazza della chiesa di San Vito è stata intitolata alle Vittime dell'Immigrazione. A scoprire la targa il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti alla presenza di numerose autorità, assessori e consiglieri comunali

sabato, 25 gennaio 2020, 13:46

Si è svolta oggi nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca la premiazione della terza edizione del concorso “Un presepe nel mondo della sofferenza”, organizzato dal Circolo Ricreativo Aziendale (CRAL) dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord oves

sabato, 25 gennaio 2020, 13:46

Stamattina a Montuolo, in via Cima, una donna di circa 70 anni è stata rapinata da un uomo che è poi riuscito a fuggire su un'autovettura bianca in direzione della via Pisana

sabato, 25 gennaio 2020, 10:05

All’interno delle iniziative legate al giorno della memoria e del ricordo il partigiano Fortunato Menichetti il 24 gennaio ha portato la sua testimonianza agli studenti delle classi quinte dell’ISI Pertini