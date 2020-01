Cronaca



Anpana: successo la benedizione degli animali in S. Pietro Somaldi

domenica, 19 gennaio 2020, 14:47

Si è svolta oggi pomeriggio nella Chiesa di S.Pietro Somaldi a Lucca, a 2 giorni dalla ricorrenza di S.Antonio Abate (è il 17/1), la benedizione degli animali riportata nella nostra città otto anni fa dall'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione di Lucca.

Fino allo scorso anno il rito - in collaborazione con l'Arcidiocesi di Lucca - si svolgeva in Piazzale Arrigoni (dietro il Duomo). Quest'anno si è invece tenuto nella Chiesa di S.Pietro Somaldi officiato dall'Arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti.

La chiesa in poco tempo si è riempita di oltre 80 animali (cani, gatti, furetti, conigli, cavie) con i loro padroni. Un successo - fanno presente i volontari Anpana Lucca - oltre ogni aspettativa perchè, essendo officiato per la prima volta "al chiuso", non conoscevamo la risposta della cittadinanza che è stata, invece, più che positiva.

L'arcivescovo, dopo la benedizione, ha "salutato" i pelosi facendo un giro tra le panche della chiesa. Presenti anche il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini. A tutti i partecipanti un omaggio di cibo per cani Vet-line offerto da ViviBio di Lunata e l'attestato di partecipazione in ricordo dell'evento.