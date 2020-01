Apre al pubblico la biblioteca delle Croce Verde, Ricci: “uno spazio per il quartiere”

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 17 gennaio 2020, 12:53

Persistono nella Piana di Lucca le condizioni di inquinamento dell'aria dovute all'accumulo di polveri sottili, anche a causa delle condizioni meteo caratterizzate da una costante alta pressione atmosferica. Per questo motivo si rinnova per la quarta volta l'ordinanza per la salvaguardia della qualità dell'aria, a partire da domani (18 gennaio)...

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:22

L'A.I.M.A. (associazione italiana malati di Alzheimer) Lucca, con il patrocinio del circolo anziani "Lucca sette", organizza per domenica 19 gennaio dalle 16 alle 18.30 in via Urbiciani, 380 a San Concordio il "Caffè Alzheimer"

giovedì, 16 gennaio 2020, 18:56

Era la prima apparizione in Tv per la nostra collaboratrice che si è vista, incredibilmente, attaccare duramente e sul piano personale da Roberta Bruzzone che, fino a qualche tempo fa, era la sua maestra

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:52

I genitori degli studenti che quotidianamente utilizzano il Servizio Vaibus per andare e tornare da scuola, chiedono il ripristino della fermata C1059, in quanto lo spostamento presso il Bar Bao, risulta essere molto pericoloso per l'incolumità dei ragazzi

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:23

Una nuova importante intesa è stata firmata nella sede della Cittadella della Salute “Campo di Marte” fra la Zona Distretto della Piana di Lucca e l’associazione «Don Franco Baroni» onlus nell’ambito del percorso assistenziale domiciliare a favore di persone affette in particolare da patologie oncologiche nella fase palliativa

giovedì, 16 gennaio 2020, 10:35

"Perchè non facilitare la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari invece di complicarla?" E' quello che si chiede la signora Maria Nuti, amministratrice della pagina Facebook "Genitori H per il sostegno", che ha chiamato La Gazzetta di Lucca per fare presente due problematiche