Aurora l'ultima nata del 2019, Xu Michele il primo del 2020

mercoledì, 1 gennaio 2020, 02:35

Allo scoccare esatto della mezzanotte italiana e, dopo 18 minuti, di quella di Lucca, doppio brindisi sul palco in piazza San Martino per dare il benvenuto al nuovo anno

mercoledì, 1 gennaio 2020, 01:43

A partire dalle 23 piazza S. Martino si è riempita progressivamente per celebrare l'arrivo del nuovo anno, un'attesa fatta di momenti, approcci, silenzi, musica e voglia di dare un calcio all'anno vecchio (Photogallery e Video)

mercoledì, 1 gennaio 2020, 01:29

Non hanno voluto mancare all'appuntamento con gli auguri alla città di Lucca proprio il giorno dell'ultimo dell'anno: eccoli, tutti i vigili in servizio questa notte alla caserma di via Barbantini

martedì, 31 dicembre 2020, 17:26

L'episodio questa mattina al supermercato di viale Carlo del Prete. La donna era in compagnia di un uomo che si è dato alla fuga

martedì, 31 dicembre 2020, 10:44

Oltre sessanta, dei seicento intervenuti, gli studenti dell’ITE “F. Carrara” che hanno partecipato, il 20 dicembre scorso, al convegno organizzato a Lucca, presso la chiesa di S. Francesco, sul tema del bullismo e del cyberbullismo

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:53

Per la festa di Capodanno in piazza San Martino a Lucca scattano le limitazioni legate all'utilizzo di contenitori rigidi e all'alcol. Lo dice l'ordinanza firmata oggi dal sindaco