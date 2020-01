Cronaca



Auto sbanda a Montuolo e finisce contro un muro, ferite due donne

domenica, 12 gennaio 2020, 15:04

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Via Pisana a Montuolo, dove una macchina Opel Corsa con due donne, è sbandata improvvisamente finendo contro il muro di un'abitazione, danneggiandolo. Subito allertati i soccorsi, sono intervenute due ambulanze, Croce Verde e Misericordia per soccorrere le due ferite che sono state trasportate in ospedale in codice giallo per traumi agli arti e alla testa. Sul posto due volanti della polizia per ricostruire le dinamiche e per far rimuovere l'auto danneggiata.