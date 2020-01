Badante bulgara maltratta anziana: arrestata

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:15

Qualità dell'aria: seconda proroga dei divieti per caminetti e veicoli inquinanti valida fino a venerdì 17 gennaio

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:16

Nuovo accordo fra l'associazione e la Fondazione per la Coesione Sociale Onlus, in arrivo un contributo per ampliare i locali e coinvolgere più persone

domenica, 12 gennaio 2020, 17:45

Sabato 18 presso i locali degli Studi Medici San Marco (via A. Marti, 43, sopra alla farmacia Malagrinò Piccinni), nell'ambito della giornata di Biocostellazioni e Benessere, si terranno 3 appuntamenti gratuiti con un bagno di suoni

domenica, 12 gennaio 2020, 17:14

Due persone, Geoffrey Grazzini, 50 anni, americano, ma cittadino italiano e la moglie Letizia Rossi, 46 anni, entrambi abitanti a S. Alessio, hanno perso la vita intorno a mezzogiorno dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti, sopra Massa, sul monte Sella (Video)

domenica, 12 gennaio 2020, 17:03

Un senso di profondo rispetto pervade le arcate della chiesa di San Pietro a Vico, teatro dell'ultimo saluto a Lando Baldassari, politico ed imprenditre di successo, rappresentante un tempo di quella Democrazia Cristiana che per decenni governò l'intera provincia

domenica, 12 gennaio 2020, 15:04

Un incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Via Pisana a Montuolo, dove una macchina Opel Corsa con due donne, è sbandata improvvisamente finendo contro il muro di un'abitazione