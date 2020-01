Cronaca



Banda dell'acetilene in azione nella notte: sventrato l'ufficio postale di Pontetetto

domenica, 5 gennaio 2020, 13:04

Nel mirino della banda è finito l'ufficio postale di Pontetetto: dopo l'esplosione, intorno alle tre della notte, che ha svegliato alcuni residenti, è partita la chiamata alle forze dell'ordine, mentre i malviventi fuggivano con un bottino (non ancora quantificato con precisione) di qualche migliaia di euro.

La tecnica è quella usata purtroppo in altre svariate occasioni: ovvero l'esplosione attraverso l'uso dell'acetilene per scardinare il dispositivo di emissione di banconote, quindi la forzatura successiva, ed immediata, per trafugare la cassetta di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le guardie giurate dell'istituto di vigilanza a cui è collegato l'allarme dell'ufficio postale, contestualmente all'arrivo degli agenti della polizia di stato, ma la banda, evidentemente un gruppo di "professionisti" del settore, è riuscita a dileguarsi nel giro di pochissimi minuti, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini per risalire ad elementi utili per identificare la banda sono tutt'ora in corso, condotte dagli agenti della polizia.