Cronaca



Ex Cavallerizza: al via il bando per la realizzazione della nuova palestra

giovedì, 2 gennaio 2020, 13:22

Entra nella fase operativa il progetto della realizzazione nuova palestra nella ex Cavallerizza Ducale, adiacente al Real Collegio, in via della Cavallerizza, appunto. A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, domani (3 gennaio) viene pubblicato il bando rivolto alle imprese, per la realizzazione di tale progetto e ci sarà tempo fino al 30 gennaio per presentare l’offerta tecnica, mentre l’aggiudicazione è prevista per l’11 febbraio.

«Ritengo – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – che la realizzazione di questa struttura che va a recuperare un edificio storico lucchese, sia di grande importanza per la vita stessa della città, andando, in questo modo, a centrare due obiettivi secondo me prioritari: rispondere all’esigenza di uno spazio dove fare sport per gli istituti secondari del centro storico, ma, al tempo stesso, quella non meno importante di una struttura sportiva all’avanguardia a disposizione della città nelle ore in cui non è impegnata dagli studenti. Un concreto arricchimento per Lucca, di cui veramente tutti potranno beneficiare e sono molto soddisfatto che le scadenze che ci eravamo dati vengano rispettate».

Un incontro per presentare il progetto – Il 9 gennaio, a partire dalle 15, Palazzo Ducale ospita un incontro aperto a chi voglia approfondire non solo il progetto, ma anche gli aspetti tecnici del bando di gara. Un momento di confronto con i progettisti, finalizzato a chiarirne ogni suo aspetto.

Il progetto – La Provincia di Lucca sta lavorando affinché la struttura della ex Cavallerizza divenga un impianto sportivo a disposizione delle scuole medie superiori lucchesi. Un recupero che impegna l’Ente per 2 milioni e 50mila euro, di cui 1 milione e 87mila euro provenienti dal Miur e 960mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’edificio – che ha una superficie di circa 830 metri quadri – sarà completamente ristrutturato e vi verrà realizzata una struttura che prevede una palestra principale (con campo da gioco per pallavolo e basket) e uno spazio più piccolo, dotato di attrezzature. Vi saranno, inoltre, spogliatoi sia al piano terreno, sia a quello superiore, collegati con scale e ascensore. L’intervento è stato pensato per salvaguardare la morfologia storica dell’edificio, che, però, saranno adeguate alle funzioni alle quali l’edificio sarà destinato. L’accesso è stato previsto sulla parte della piccola piazza su via della Cavallerizza: questo consentirà un ingresso e un’uscita degli utenti in totale sicurezza. La copertura dell’edificio, infine, sarà completamente ricostruita sul modello originario e, cioè, in legno e tegole in cotto.