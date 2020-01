Cronaca



Garby, la nuova raccolta differenziata del centro storico: dal 24 febbraio in funzione le nuove isole fuori terra

martedì, 7 gennaio 2020, 15:23

È iniziato il conto alla rovescia per la partenza di Garby, la nuova raccolta differenziata del centro storico, promossa e organizzata dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambeinte, che interesserà le utenze domestiche e quelle non domestiche assimilate. La data ufficiale di entrata in funzione delle 70 isole fuori terra che cambieranno le modalità del conferimento dei rifiuti nel centro storico di Lucca è il 24 febbraio. Da questa data, quindi, addio ai sacchetti filo-strada e via libera ai conferimenti diretti nelle nuove isole che andranno ad aggiungersi a quelle interrate già presenti.

GARBY. La nuova raccolta differenziata è stata studiata per essere più capillare, più pulita e più smart, vicina alle esigenze dei cittadini residenti e di tutti coloro che vivono quotidianamente il centro storico, senza ovviamente intaccare le bellezze storico-artistiche della città.

Le 70 nuove isole saranno facilmente raggiungibili ed accessibili, in modo da andare incontro alle necessità degli utenti che le troveranno a due passi da casa o dal posto di lavoro. Cambia, inoltre, il modo di conferire il vetro. Dal 24 febbraio, infatti, dovrà essere separato dal multimateriale leggero, ovvero la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio, così da rendere ancora più efficiente e più sostenibile la raccolta differenziata. Infine, con Garby verrà introdotta anche la tariffa puntuale sulla parte variabile della bolletta: i cittadini pagheranno solo per l'effettiva quantità di rifiuto indifferenziato prodotta e conferita.

LE NUOVE TESSERE. Per poter accedere a Garby sono indispensabili le nuove tessere personali che serviranno ad aprire anche le isole ecologiche già presenti in centro storico. È possibile ritirarle il lunedì dalle 9.30 alle 16 al Punto di Accoglienza Turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 sempre a Sistema Ambiente. Inoltre, dal 10 gennaio e fino al 29 febbraio sarà attiva anche l'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio 13/15: il sabato dalle 9 alle 12. A breve verranno inserite anche altri due momenti di ritiro sempre all'ex biglietteria del Giglio.

Ulteriori info sulla nuova differenziata del centro storico: www.sistemaambientelucca.it.