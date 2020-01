Cronaca



Gildo dei Fantardi ha smarrito la sua storica chitarra, appello social per ritrovarla

domenica, 19 gennaio 2020, 14:48

di gabriele muratori

"Amici di Facebook e dintorni con questo post faccio un appello accalorato...". Apre così, il mitico lucchese cantastorie Gildo dei Fantardi, nella sua pagina personale facebook, come richiesta di aiuto rivolto a tutti i concittadini per ritrovare la sua storica chitarra con la quale si esibisce abitualmente in locali e piazze di Lucca e dintorni.

Il fatto è avvenuto ieri mattina presso il mercato rionale del sabato presso il piazzale Don Baroni, dove purtroppo, per una sciagurata dimenticanza, Gildo ha scordato il suo più prezioso strumento musicale sui prati delle aiuole. "A causa di una mia distrazione ho lasciato la chitarra compagna della mia vita da oltre trent'anni, sul prato nei pressi della cabina elettrica, luogo dove mi esibisco da cantastorie. Al termine della mattinata verso le 13,15 ho cominciato a caricare i miei ciottorini nell'auto parcheggiata li vicino...ma mondaccio infame sono stato di una balordaggine estrema, tanto è vero che non ho caricato la chitarra conservata nella custodia, e il leggio piegabile. Di questo me ne sono accorto purtroppo alle 16,30 quando sono arrivato a Montecatini per una cantastoria, e al momento di scaricare il necessario, ola chitarra e il leggio non erano in macchina! Panico e tutto quello che ne consegue al momento della scoperta e allora frugandomi nella mente mi sono ricordato che la chitarra dentro la custodia l'avevo lasciata sul prato davanti alla cabina telefonica".

Già contattati polizia municipale e Sistema Ambiente, ma per ora nessuna traccia. Naturalmente non rimane che sperare nell'onestà di chi l'avesse ritrovata. Gildo lascia il suo numero nella speranza che qualcuno possa dargli la felice notizia. Contatto diretto 3333537943.