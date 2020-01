Cronaca



Grave anziano pedone investito

sabato, 25 gennaio 2020, 17:58

Un pedone è stato investito oggi pomeriggio in via Borgo Giannotti all’altezza della farmacia. L'uomo, 77 anni, ha riportato un politrauma. Inizialmente sembrava non cosciente, poi si è ripreso. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca. Intervenute automedica di Lucca e ambulanza della Misericordia di Lucca.