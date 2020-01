Cronaca



Guerra ai caminetti: prorogata l'ordinanza che ne vieta l'accensione per troppo inquinamento

lunedì, 13 gennaio 2020, 15:15

Nuova proroga dell'ordinanza per la salvaguardia della qualità dell'aria.

Visto il verificarsi di altri superamenti del livello di criticità e le previsioni di ulteriori sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili, dovuti anche alle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni della Piana hanno stabilito di prorogare i divieti e le limitazioni in tema di riscaldamento domestico e di traffico veicolare fino a tutto il 17 gennaio.

Quindi, fino a venerdì prossimo, sui territori comunali di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari, 24 ore su 24 non si potranno accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti, salvo che rappresentino l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione. Il divieto non riguarda le stufe a pellet e gli impianti ad alto rendimento termico. Il divieto non si applica nemmeno se la casa è posta a una quota di altitudine di oltre 200 metri.

Inoltre, nello stesso periodo, dalle 7.30 alle 19.30, sui territori dei cinque comuni non potranno circolare autovetture benzina euro 0, diesel euro 0, euro 1, euro 2; ciclomotori e motocicli euro 0 ed euro 1, veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2; autobus euro 0 dei gestori di servizi Tpl ed euro 0 dei gestori di servizi turistici.

Il provvedimento, obbligatorio, è previsto dal Pac-Piano di Azione Comunale, sottoscritto dalle amministrazioni comunali della Piana e rientra nelle misure inserite nel Prqa- Piano regionale per la qualità dell'aria, che impone ai Comuni azioni contingibili e urgenti finalizzate alla riduzione delle emissioni di polveri sottili.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti web dei Comuni.