I turisti cinesi fermati sulla A11 hanno dormito a Lucca: controllati due volte, sono ripartiti in pullman senza visitare la città

martedì, 28 gennaio 2020, 16:04

di aldo grandi

La comitiva di turisti cinesi fermata ieri sera nell'area di sosta Serravalle sulla A11 poco prima del casello di Montecatini Terme, hanno raggiunto subito dopo Lucca dove avevano, tra l'altro, già predisposto di trascorrere la notte. Il personale medico aveva, tra l'altro, prelevato una connazionale che si era sentita male ed era stata subito trasferita per accertamenti all'ospedale S. Jacopo di Pistoia dove si trova tutt'ora ricoverata anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione e, soprattutto, non sembrano avere alcunché a che fare con il temibile coronavirus.

Gli altri turisti hanno dormito nella notte in un albergo dove avevano già prenotato da alcuni mesi e dove sono stati raggiunti, per un controllo immediato delle temperature, dagli operatori dell'ufficio di igiene pubblica della Asl Toscana nord ovest che ha sede al dipartimento della prevenzione a Capannori.

Questa mattina i turisti sono stati nuovamente sottoposti ai controlli della temperatura. E' stata contattata anche l'ambasciata a Roma che avrebbe concesso l'autorizzazione al rientro in Cina. I cittadini cinesi sono risultati negativi al virus e sono stati tutti trovati in buone condizioni di salute. Tuttavia è stato deciso di non farli fermare a Lucca e di farli risalire sul pullman per fare rientro all'aeroporto di Milano da cui partiranno per il proprio Paese. Ovviamente non senza prima aver conosciuto i risultati definitivi degli esami a cui è stata sottoposta la compagna di viaggio ricoverata a Pistoia.