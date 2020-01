Cronaca



Il CISOM di Lucca dona 30 coperte per il dormitorio comunale

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:54

Il Gruppo di Lucca del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (CISOM) ha donato ad una referente dell'amministrazione comunale lucchese 30 coperte che verranno utilizzate per il dormitorio Asp C. Del Prete in relazione al "Piano Freddo" del comune di Lucca, al quale anche il CISOM partecipa in collaborazione con le altre associazioni di Volontariato del territorio costituenti il Tavolo Marginalità.

Le coperte donate dal Gruppo di Lucca CISOM erano state raccolte poco tempo addietro con un apposito evento fatto presso il punto vendita UniCoop.FI di S.Anna (LU). Il Capo Gruppo di Lucca Davide Sallustio si esprime così in proposito: "La consegna di queste coperte al Comune di Lucca per il dormitorio, che ospita senza tetto presenti nel territorio, rappresenta anche quest'anno, come lo scorso, un'ottima concretizzazione della raccolta che da poco avevamo messo in atto intitolata "Dona una coperta", oltre che soddisfazione autentica per me e tutti i miei Volontari; così possiamo far vedere alla cittadinanza quale uso si fa di ciò che viene raccolto. Bisogna ricordarsi che agli eventi di raccolta dovrebbe sempre seguire una dimostrazione pratica del "come" si vanno ad utilizzare le risorse recuperate, di modo che la gente sia incentivata a contribuire con sempre maggior zelo nelle prossime occasioni, al fine di aiutare chi è meno fortunato".