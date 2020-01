Cronaca



Il Piccolo Ranch ha bisogno di aiuto: appello per una sottoscrizione fondi

venerdì, 24 gennaio 2020, 09:03

Purtroppo qui a Lucca un centro ippico didattico che, grazie all'amore e alla passione per gli animali, si è reso disponibile nel salvataggio di animali maltrattati, Il Piccolo Ranch, si trova in difficoltà economica a causa delle spese veterinarie inevitabili. I gestori sono disperati perché non sanno come fare con i loro amori pelosi e sono tanti.

Valentina Chiari e Mirta Vitali vogliono cercare di aiutarli facendo una raccolta fondi.

Per questo chiedono di essere contattate direttamente oppure presso l'Agenzia Spazio Casa in via Cavalletti n. 378 dove c'è una apposita scatolina.

Chiunque abbia un ufficio o un'attività che vuole aderire, basta che lo faccia sapere e metta una scatolina.

La raccolta finirà il giorno 30 gennaio 2020.

"L'unione fa la forza - dice Valentina - e tutti insieme possiamo aiutare chi aiuta i nostri amici animali. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarci."