Cronaca



In pediatria arriva una “slitta” carica di doni grazie all’Atletico Lucca

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:01

di giulia del chiaro

Un grande regalo per la pediatria di Lucca e per suoi piccoli ospiti, proprio nel periodo natalizio. A fare da “Babbo Natale” i giovani e le famiglie dell’Atletico Lucca che, quest’anno, hanno deciso di celebrare le festività con un gesto di generosità che ha condotto a una raccolta fondi per l’acquisto di numerosi giocattoli e un computer portatile destinati al reparto.

“L’idea – ha spiegato il presidente dell’associazione sportiva, Stefano Bartoli – è partita da un gruppo dei nostri atleti e di genitori che si sono fatti portavoce dello spirito natalizio per avviare una raccolta fondi destinandone il ricavato all’acquisto di giochi da donare alla pediatria dell’ospedale San Luca. Si tratta di un gesto – ha proseguito – che evidenzia la grande sensibilità dei nostri giovani e che ha di mira uno scopo fondamentale: quello di rendere più felice la permanenza dei più piccoli in ospedale”.

La donazione è avvenuta questa mattina proprio nel reparto di pediatria: alcuni rappresentanti dell’Atletico Lucca – classe 2004 e 2011 – hanno consegnato decine di giochi di ogni tipo alla dirigente e al personale sanitario del reparto. “Siamo felici di accogliere questo generoso regalo – ha detto la dottoressa Angelina Baccaro, responsabile della pediatria – e speriamo che sia solo l’inizio di altre iniziative che possano coinvolgere le nostre due realtà. Il fatto che l’idea sia venuta a dei giovani – ha aggiunto – è un bel segnale”.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere 1870 euro utilizzati per l’acquisto di decine di giochi diversificati: da giocattoli di legno, a puzzle, a oggetti adatti all’iniziativa “giochiamo in sala operatoria”, fino a due mini veicoli elettrici – un’automobile e una moto – da utilizzare per accompagnare i bambini in sala operatoria o a fare esami in altri reparti. Una parte del ricavato, inoltre, è stato utilizzato per l’acquisto di un computer portatile che il reparto utilizzerà per la banca del latte, mentre una piccola somma di 150 euro è stata trattenuta per essere destinata ad altre attività da organizzare per Pasqua.