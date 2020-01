In Tv Roberta Bruzzone attacca Anna Vagli che resiste e non molla

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:52

I genitori degli studenti che quotidianamente utilizzano il Servizio Vaibus per andare e tornare da scuola, chiedono il ripristino della fermata C1059, in quanto lo spostamento presso il Bar Bao, risulta essere molto pericoloso per l'incolumità dei ragazzi

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:23

Una nuova importante intesa è stata firmata nella sede della Cittadella della Salute “Campo di Marte” fra la Zona Distretto della Piana di Lucca e l’associazione «Don Franco Baroni» onlus nell’ambito del percorso assistenziale domiciliare a favore di persone affette in particolare da patologie oncologiche nella fase palliativa

giovedì, 16 gennaio 2020, 10:35

"Perchè non facilitare la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari invece di complicarla?" E' quello che si chiede la signora Maria Nuti, amministratrice della pagina Facebook "Genitori H per il sostegno", che ha chiamato La Gazzetta di Lucca per fare presente due problematiche

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:43

Va avanti l'impegno dell'amministrazione comunale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

mercoledì, 15 gennaio 2020, 12:25

Non passa giorno senza che sulla strada che costeggia il parco fluviale non vengano depositati e abbandonati decine di sacchetti di rifiuti

martedì, 14 gennaio 2020, 17:50

Stamani la commissione per le politiche sociali e la commissione dei lavori pubblici congiuntamente hanno concluso l’esame del nuovo regolamento per l'assegnazione dei posti auto personalizzati per le persone con disabilità