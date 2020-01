Cronaca



Incontro di mutuo aiuto per genitori con bambini Asperger insieme al dottor Marchi

lunedì, 20 gennaio 2020, 09:52

Questa sera (lunedì 20 gennaio) alle 21 al Centro per le Famiglie di San Concordio (via Urbiciani, 362), si terrà "A proposito di Neurodiversità", il terzo incontro del gruppo di mutuo aiuto per genitori con bambini e ragazzi con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento promosso dall'associazione Casa Alfa.

Insieme al dottor Massimiliano Marchi, riabilitatore psichiatrico e psicosociale, e alla dottoressa Matilde Ragghianti, psicologa, stasera si parlerà di "Bizzarrie e interessi insoliti: comprendiamo meglio da dove arrivano e come renderli funzionali".

Gli incontri, completamente gratuiti, sono a numero chiuso. Per iscrizioni e informazioni contattare il 3394307308

Casa ALFA: nata nel 2019 è la prima associazione di famiglie con figli con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, che opera sulle provincie di Lucca e Pisa.

L'associazione, che promuove la cultura della neurodiversità, è un gruppo di mutuo aiuto e una rete di sostegno per genitori e tutte le persone interessate.

Per info: 339 4307308.