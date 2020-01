La Befana dei vigili del fuoco in pediatria

Altri articoli in Cronaca

domenica, 5 gennaio 2020, 13:04

Nel mirino della banda è finito l'ufficio postale di Pontetetto: dopo l'esplosione, intorno alle tre della notte, che ha svegliato alcuni residenti, è partita la chiamata alle forze dell'ordine, mentre i malviventi fuggivano con un bottino (non ancora quantificato con precisione) di qualche migliaia di euro

sabato, 4 gennaio 2020, 09:30

Tradizionale appuntamento de Il Baluardo gruppo vocale lucchese con la città di Lucca. Alle ore 17 di domenica 5 gennaio dal portone de' Borghi, come di consueto, inizierà il corteo in onore della Befana

venerdì, 3 gennaio 2020, 18:54

E siamo a due. Il secondo furto in meno di un mese che accade in via Don Minzoni a Sant'Anna, nella teca salvavita di fronte alla scuola media, dove nelle ultime ore è stato rubato nuovamente il Dae

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:49

La generosità di alcune famiglie lucchesi ed un grande lavoro di squadra hanno permesso che in una notte tre accertamenti di morte cerebrale proseguissero poi in tre donazioni di organi con relativi prelievi e trapianti

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:45

L'amministrazione comunale di Lucca, guidata dal sindaco Alessandro Tambellini, interviene in merito alle affermazioni degli avvocati della famiglia Magnin sull'incidente sulle mura

venerdì, 3 gennaio 2020, 13:11

Sono state consegnate le offerte raccolte durante la festa di Natate alla Caffetteria San Colombano sulle Mura Urbane