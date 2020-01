Cronaca



L'A.I.M.A. Lucca organizza il "Caffè Alzheimer", un'iniziativa aperta ai malati e ai loro familiari

venerdì, 17 gennaio 2020, 10:22

di barbara ghiselli

L'A.I.M.A. (associazione italiana malati di Alzheimer) Lucca, con il patrocinio del circolo anziani "Lucca sette", organizza per domenica 19 gennaio dalle 16 alle 18.30 in via Urbiciani, 380 a San Concordio il "Caffè Alzheimer".

Che cos'è il Caffè Alzheimer?

Nasce nel 1997 in Olanda da un progetto dello psicogeriatra Bere Miesen. È uno spazio informale e accogliente dedicato ai malati e ai loro familiari, in cui trascorrere qualche ora insieme a professionisti esperti e a volontari dell'associazione.

Perché partecipare?

Per socializzare, conoscere e confrontarsi sulla malattia oltre a uscire dall'isolamento sociale infatti nell'occasione gli anziani saranno coinvolti in attività di svago e passatempo. L'iniziativa, alla quale sono invitati gli anziani con disturbi di memoria e/o deterioramento cognitivo e i loro familiari vedrà la presenza di volontari, medici e psicologi.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 3477880000 o a Daniela al 3292198616 o scrivere una e-mail: aimalucca@yahoo.it

L'associazione AIMA Lucca che si occupa di tutelare il malato di Alzheimer, la sua famiglia e coloro che operano nell'ambito della malattia, svolge le seguenti attività:

-centro ascolto

- un pomeriggio insieme: incontro settimanale con i malati di Alzheimer

- incontro con familiari in gruppo o individuali

- orientamento ai servizi sul territorio

- gruppi di auto aiuto per caregiver e familiari

- corsi di formazione per volontari, operatori e badanti

- disbrigo pratiche burocratiche e consulenza legale e di servizio sociale sul territorio

- assistenza temporanea per assenza dei familiari

- iniziative di promozione, aggregazione e svago

- campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla malattia

- supporto e consigli nei contatti e sulla gestione degli assistenti familiari privati

La sede dell'associazione AIMA Lucca è in via A. Passaglia, 71