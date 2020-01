Cronaca



Le telecamere di Linea Verde in piazza San Michele

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:55

Un drone bianco sorvola sulla chiesa di San Michele nel primo pomeriggio di una fredda giornata invernale. Siamo nel centro storico di Lucca a due passi da piazza Napoleone dove una troupe televisiva prepara il programma. Si tratta delle telecamere di " Linea Verde", il noto programma Rai in onda la domenica mattina. La trasmissione si occuperà di ecostostenibilita, e di green e come meta è stata scelta la città di Giacomo Puccini. L'arte? Non sarà al centro dell'attenzione ma solo di passaggio. Il primo febbraio andrà in onda il servizio dopo un lavoro intenso durato una settimana.