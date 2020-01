Cronaca



Lotteria Italia 2019: biglietto da un milione di euro venduto alla Tabaccheria di via Ingrillini a Lucca

martedì, 7 gennaio 2020, 07:47

di aldo grandi

Pioggia di soldi sulla nostra città. È il biglietto targato RC 127922 venduto proprio a Lucca, nella tabaccheria-ricevitoria di Ilaria e Antonio Trapani, in via Ingrillini, che si porta a casa la somma di un milione di euro della Lotteria Italia. E come di consueto è già aperta la caccia al vincitore, da ricercare tra l'orda di cittadini della piana o turisti di recente passaggio.



Notizia in aggiornamento