Lucca porta a Milano il progetto didattico-teatrale "Muselakwakaba - Colui che si sposta"

giovedì, 23 gennaio 2020, 12:09

L’Italia, Lucca compresa, si mobilita nella Giornata Mondiale Stop 5G per la difesa dell’ecosistema e della salute pubblica insieme al resto del mondo

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:10

Intervento di Acque SpA per ottimizzare il sistema di distribuzione e risolvere il problema delle perdite. Il progetto comporta un investimento da 440 mila euro

mercoledì, 22 gennaio 2020, 18:00

"Ficcatevele nel c..o le vostre sirene!". Questa è un parte della colorita esclamazione, con tanto di quasi aggressione, che questa mattina, sostanzialmente, un passante ha apostrofato verso l'autista dell'ambulanza della Misericordia di Lucca che procedeva in Via Vittorio Emanuele

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:54

Cambio della guardia alla presidenza del Panathlon Club International di Lucca. Ad Arturo Guidi, che ha ricoperto la massima carica per 6 anni, succede Guido Pasquini, prima vice-presidente, per molti anni legato con ruoli dirigenziali di primo piano al mondo del basket lucchese

mercoledì, 22 gennaio 2020, 08:45

Tragedia questa notte in località Socciglia a Borgo a Mozzano. Una ragazza di 14 anni, Giulia Salotti, è morta per l'incendio divampato nella sua abitazione

martedì, 21 gennaio 2020, 12:38

Tutte e sette le scuole secondarie di primo grado di Lucca saranno dotate di fontanelli che erogheranno acqua di qualità proveniente dall'acquedotto comunale