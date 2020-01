Lucca: premiati i presepi realizzati dalle scuole

Altri articoli in Cronaca

sabato, 25 gennaio 2020, 17:58

Un pedone è stato investito oggi pomeriggio in via Borgo Giannotti all’altezza della farmacia. L'uomo, 77 anni, ha riportato un politrauma. Inizialmente sembrava non cosciente, poi si è ripreso. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale di Lucca

sabato, 25 gennaio 2020, 15:35

Ha aperto i battenti, questa mattina alle 10 presso il Polo Fiere di Sorbano del Giudice, la 4° edizione dell’Esposizione Internazionale Felina di Lucca, organizzata da Anfi e Fife, che si sta ritagliando uno spazio importante nel settore a livello nazionale

sabato, 25 gennaio 2020, 14:47

Nell'ambito del progetto "Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo", alcuni volontari di Anpana Lucca hanno effettuato stamani, 25 gennaio, la pulizia del Torrente Freddana (nel Comune di Lucca) e del Rio Fraga (nel Comune di Capannori) recuperando - specialmente nella Fraga - svariati rifiuti abbandonati nei loro alvei

sabato, 25 gennaio 2020, 14:42

Questa mattina nel corso di una cerimonia la piazza della chiesa di San Vito è stata intitolata alle Vittime dell'Immigrazione. A scoprire la targa il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'arcivescovo di Lucca Mons. Paolo Giulietti alla presenza di numerose autorità, assessori e consiglieri comunali

sabato, 25 gennaio 2020, 13:46

Stamattina a Montuolo, in via Cima, una donna di circa 70 anni è stata rapinata da un uomo che è poi riuscito a fuggire su un'autovettura bianca in direzione della via Pisana

sabato, 25 gennaio 2020, 10:05

All’interno delle iniziative legate al giorno della memoria e del ricordo il partigiano Fortunato Menichetti il 24 gennaio ha portato la sua testimonianza agli studenti delle classi quinte dell’ISI Pertini