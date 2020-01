Cronaca



Lutto a Pescaglia per la scomparsa dell'ex sindaco Lando Baldassari

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:45

di giuseppe bini

E' deceduto all'età di 91 anni, dopo una vita spesa al servizio della sua comunità e dei suoi amati concittadini, l'ex sindaco di Pescaglia Lando Baldassari. Uno dei primi a dare il triste annuncio è stato l'attuale sindaco, Andrea Bonfanti, che ha espresso il rammarico per la scomparsa e le condoglianze alla famiglia.

Baldassari, che avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 25 luglio, ha caratterizzato l'evoluzione sociale, politica ed economica della sua comunità, da sempre vicino alle coalizioni di centrodestra, ha però sempre amministrato con estrema indipendenza e personalismo: eletto sindaco in più occasioni, dal1990 fino al 2004 e quindi ancora dal 2009 al 2014. Lunga la sua presidenza alla guida della allora Comunità Montana, dal 1981 fino al 2008. Nel 2018 aveva addirittura paventato l'idea di ritornare ancora una volta in politica, prima che i problemi fisici prendessero il sopravvento.

Persona squisita, poliedrico ed egocentrico come i veri cavalli di razza, come coloro che nascono con il destino di lasciare un segno, e Lando lo ha fatto: Cavaliere della Repubblica, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce. Nonostante sia stato tra i più decorati della Repubblica Italiana, Lando è rimasto sempre una persona verace, in sintonia con la sua gente. Negli ultimi anni viveva ormai in centro a Lucca, ma la sua presenza in quel di Pescaglia, ricordiamo la villa di San Rocco in Turrite, era sempre in cima ai suoi desideri.

Se ne è andata una persona semplice quanto straordinaria, che ha segnato lunghi decenni della sua amata comunuità. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.