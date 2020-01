Cronaca



Lutto per la scomparsa dell'architetto Franco Filippelli

lunedì, 6 gennaio 2020, 22:42

Lutto per la scomparsa di Franco Filippelli, architetto originario di Camigliano, che negli ultimi anni ha svolto il ruolo di reggenza alla Sovrintendenza di Lucca e che a settembre era diventato direttore dei Musei nazionali di Lucca (Mansi e Guinigi).



A ricordarlo è stato il primo cittadino di Capannori, nonché presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini: "Franco, oltre ad essere un amico, è stata una persona che ha dato una grande mano ai nostri territori, basti pensare che è una delle figure a cui dobbiamo dire grazie per l'attenzione con cui ha seguito la pratica per l'importante finanziamento per la riqualificazione di Palazzo Ducale a Lucca".